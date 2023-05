Exposition immersiveavec Modulo Player

Le Centre Pompidou a accueilli Evidence, une exposition immersive conçue par la musicienne et poétesse Patti Smith et le Soundwalk Collective, plongeant les visiteurs dans un voyage poétique à travers des objets, des textes et des photographies, ainsi que la projection de films accompagnés d’une création sonore. Le dispositif audiovisuel s’appuyait sur la solution média serveur Modulo Player de Modulo Pi, synchronisé avec le système audio spatialisé interactif Usomo. Chaque visiteur était équipé d’un casque audio qui diffusait de manière interactive la création sonore de l’expo. Des paysages étaient projetés sur trois pans de mur grâce à des vidéoprojecteurs alimentés par deux médias serveurs Modulo Player.