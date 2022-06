Extension de la retraite progressive aux salariés au forfait jours

La retraite progressive est un système qui permet au salarié de continuer à travailler à temps partiel et de cotiser pour sa future pension, tout en commençant à en percevoir une partie. Jusque-là, seuls les salariés dont la durée du travail est fixée en heures pouvaient avoir accès à ce dispositif.

Depuis le 1er janvier 2022, les salariés dont la durée de travail est fixée en forfait jours, mais aussi ceux dont le temps de travail ne peut être défini (VRP, travailleurs à domicile, ouvreuses de théâtre, mannequins, artistes-auteurs, gérants de sociétés…) et les indépendants peuvent y accéder, à condition d’avoir plus de 60 ans et au moins 150 trimestres cotisés.

Pour faire valoir ses droits, il est possible de demander une retraite progressive à l’employeur, si le forfait à temps réduit est compris entre 40 % et 80 % de la durée maximum de 218 jours annuels, soit 87 à 174 jours.

Pour les travailleurs indépendants, s’ils justifient des conditions d’âge et de cotisation, la retraite progressive est possible si leur revenu qui devait être supérieur à 40 % du Smic l’avant-dernière année précédant leur demande, est réduit d’au moins 20 % et d’au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus des cinq années précédant leur demande. ■