Le théâtre de Caen a choisi la technologie sans fil Bolero pour moderniser son système d’intercom. Les équipes évoluent dans un environnement exigeant, rythmé par une programmation dense mêlant théâtre, opéra et concerts. Dans ce contexte, l’adoption de Bolero a grandement facilité la communication et la coordination entre les techniciens. Plébiscitée pour sa flexibilité et sa modularité, la solution s’est imposée comme un outil essentiel. Elle a progressivement remplacé l’ancien système intercom, à la fois filaire et HF, au profit d’un dispositif entièrement basé sur Bolero Standalone. L’intégration a été réalisée par la société MTCA.