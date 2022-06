JBL offre désormais une garantie de sept ans, à compter de la date d’achat, sur les produits EON700 Series (EON710, EON712, EON715 & EON718S) – EON ONE Compact – EON ONE MK2 – PRX ONE. Le programme d’extension de garantie s’applique à tous les composants du produit, à l’exception des batteries qui bénéficient d’une garantie de trois ans. ■