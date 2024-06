Pour des événements sans fil

La lumière d’événements, ce ne sont pas que des lyres, il faut également pouvoir mettre en valeur des espaces ou des éléments à l’aide de sources utilitaires, et c’est de l’une d’entre elles dont nous allons parler aujourd’hui, le mât d’éclairage. C’est la marque Ezevent, basée à Hong Kong mais fondée par trois Français en 2018, qui nous propose deux références, le VIP-R à source blanche et le VIP-R+ à source blanche et couleur. Allons donc les essayer.

Découverte

MiD, le distributeur d’Ezevent, nous a donc fourni deux variantes du même projecteur, un VIP-R et un VIP-R+. Les deux font les mêmes dimensions, à savoir jusqu’à 2,40 m de haut, pour 1,30 m repliés. Les mâts sont détachables de leurs bases, il suffit de tirer une goupille de sécurité et de retirer le pied. L’ensemble est facilement transportable à une personne car il ne pèse que 10 kg. MiD nous a proposé un VIP-R de couleur blanche, et un VIP-R+ noir, les deux coloris étant disponibles pour chaque référence. Mention spéciale pour le noir, qui bénéficie d’une élégante finition en aluminium brossé.

Les mâts présentent deux articulations manipulables à la main sans verrouillage physique. Nous avons pu les placer dans toutes les positions sans qu’ils ne souffrent de la gravité une fois réglés. Les articulations bénéficient elles aussi d’une belle finition, rotules rondes couleur aluminium qui se marient parfaitement avec les mâts.

Les connecteurs ne sont pas la plus belle partie du mât… mais les capuchons sont là pour les masquer.

Chaque mât dispose d’un panneau de contrôle sur sa face avant, qui permet de le contrôler ou de le paramétrer.

Sur le panneau du VIP-R, on trouve les contrôles d’allumage, de gestion de l’intensité, de la température de couleur, et un bouton pour l’appairage avec l’application Tuya Smart (nous en parlerons plus tard). Sur le VIP-R+, qui dispose de LEDs couleurs supplémentaires, une partie des boutons tactiles gère les LEDs blanches, avec les mêmes boutons que le VIP-R (sans celui pour l’application, car elle n’est pas disponible sur ce modèle), et une autre partie permet de choisir une couleur, de gérer la gradation des LEDs RVB, et d’allumer ou éteindre ces dernières.

Pour finir, parlons étanchéité. Produits destinés à la fois à une utilisation en intérieur ou extérieur, les VIP-R sont certifiés IP54, protection à notre sens suffisamment efficace pour leurs différentes utilisations.