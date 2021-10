FABIAN DE BRÜCKER REJOINT AYRTON

Ayrton accueille Fabian de Brücker en tant que responsable commercial régional des pays et régions francophones. Fabian aura la responsabilité de maintenir des relations étroites avec les designers ainsi que de promouvoir et de soutenir la marque dans ces régions. Il apportera sa riche expérience du secteur, ayant travaillé avec de nombreuses grandes marques d’éclairage depuis plus de vingt-cinq ans. Il a construit un vaste réseau parmi les professionnels de l’éclairage, développant ainsi une relation particulièrement étroite avec Ayrton. ■

Fabian de Brücker peut être contacté par email à fabian.debrucker@ayrton.eu ou par téléphone au +33 6 02 17 27 09