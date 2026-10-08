Solutions d’éclairage made in Italy

Milan est une cité majeure de la haute couture et du design, des univers d’excellence sur mesure qui supposent créativité et maîtrise technique de haut vol. Une philosophie qui décrit assez bien celle qui préside aux activités de Spotlight, fabricant italien historique implanté dans le chef-lieu de la Lombardie que nous avons visité en marge du salon MIR de Rimini.

En 1936 se crée au centre-ville de Milan un fabricant d’optiques et de miroirs. La période marque la transition entre l’éclairage au gaz et l’électricité. Et les équipes de la Scala, théâtre d’opéra de renommée mondiale inauguré à Milan en 1778, commencent alors à collaborer avec l’entreprise pour réaliser les premiers éclairages scéniques.

C’est à l’issu de la Seconde Guerre mondiale que la société commence à étendre son portfolio de projecteurs avec des dimmers et pupitres, en s’appuyant sur les collaborations avec de grandes maisons de spectacles, mais aussi en collaborant étroitement avec les écoles supérieures techniques.

Dotée de son nouveau nom adopté en 1969, Spotlight a été l’une des premières marques à proposer des luminaires professionnels à LEDs, avec la volonté plus affirmée que jamais de ne faire aucune concession sur la qualité de la lumière. Son activité se partage alors entre celle de fabricant de luminaires et celle de distributeur sur le territoire italien du matériel d’autres fabricants, en lumière mais aussi en structure et modules électroniques.

Les années 1980 et 1990 ont été fastes pour Spotlight, réputé comme l’un des rares distributeurs où il était possible d’à peu près tout trouver en équipement de spectacle. Le stock avait par exemple une valeur de plus de 200 k€, rien qu’en filtres ! Mais le marché changea et la société choisit de scinder les activités et de se focaliser Spotlight sur le rôle de fabricant de luminaires.

Détenue par la même famille jusqu’en 2018, l’entreprise est désormais constituée sous forme de coopérative comptant six associés, qui sont les responsables des postes clés de la structure. Une forme de protection de l’esprit maison face à l’opportunisme capitalistique.

Et les produits Spotlight équipent les plus prestigieuses salles de spectacles, en Italie comme à travers le monde, en Allemagne, en Scandinavie ou en Chine par exemple. On les retrouve aussi dans les showrooms de certaines des grandes marques de luxe à travers le monde et dans les musées.

Thomas Nell nous accueille dans le showroom. De nationalité allemande et tout à la fois diplômé en ingénierie physique et en design lumière, il a réalisé de nombreux spectacles et tournées avant de rejoindre les équipes de Spotlight, dont il était client, en tant qu’associé et responsable du développement commercial à l’international.

Thomas Nell et Nicolo Oliva sont deux des associés de la société coopérative Spotlight.

SONO Mag : Quelles sont les spécificités des gammes Spotlight ?

Thomas Nell : Nos produits sont tous conçus de façon modulaire. Les sous-ensembles les constituant sont conçus chez Spotlight et produits par des sous-traitants locaux spécialisés. Seules les sources et certaines optiques sont achetées en Asie. En tout, on dénombre plus de 200 combinaisons possibles.

Chaque luminaire peut donc être finalisé à la demande du client, suivant ses propres spécifications, et dans la garantie des certifications ISO 9001. Cette production sur mesure permet une bonne réactivité, et la possibilité de réaliser des petites séries. D’ajouter des options aussi, comme la graduation en degrés des molettes de Pan Tilt par exemple, ou de réaliser les coffrets des luminaires dans toutes les couleurs du nuancier RAL. Des détails parfois décisifs pour les clients.

Une multitude d’options possibles, mais un le logiciel d’exploitation commun à toutes les références, ce qui simplifie significativement l’exploitation.