Facultés équipées face aux déficiences auditives

La solution Sennheiser MobileConnect a été déployée pour aider les étudiants souffrant de déficience auditive. Pour éviter toute forme d’exclusion à l’école et en société, les Facultés de l’Université Catholique de Lille s’engagent à accueillir toutes celles et ceux qui souhaitent mener des études supérieures. Dans le cadre de son projet d’inclusion baptisé « Prendre soin », mené par le président-recteur Patrick Scauflaire, la solution a été déployée dans tous les amphithéâtres et salles de cours destinés à accueillir plus de cinquante personnes. Les critères décisifs pour le choix de cette solution d’écoute assistée ont été la facilité d’utilisation, la qualité audio, et l’ergonomie de son application dédiée. ■