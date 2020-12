FAIRLIGHT DISTRIBUE ABSEN LED AU BENELUX

Implantée à Bemmel, aux Pays-Bas, et distribuant des marques aussi diverses que Epson, L-Acoustics, Martin, RG–BLink, Avolites ou Luminex, Fairlight va assurer la vente et le service après-vente complet des produits de la gamme à destination de la diversité de ses clients, des théâtres aux salles de concert et des studios TV aux projets événementiels. ■