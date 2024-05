Les Color Force II Plus et Studio Force II Plus sont des versions actualisées de la famille de luminaires Force II. Cette famille Force II Plus mise à jour offre un rendement amélioré et une palette plus riche tout en conservant le même facteur de forme et le même caractère que l’original du marché. Contactez votre revendeur pour planifier dès aujourd’hui une démonstration du Color Force II Plus et du Studio Force II Plus.