FBT Vertus CS 1000

PRÉSENTATION

Le caisson de grave ainsi que la colonne proposés par FBT sont en bois. La qualité de fabrication est au rendez-vous et la finition, soignée. Le satellite, le tube de liaison et le câble secteur se rangent dans un emplacement situé à l’arrière du sub. Il est le seul des 10 systèmes testés à se présenter horizontalement. La configuration caisson de grave, tube métallique et colonne reliée par câble peut, sur le plan esthétique, trouver des opposants. Le dessin n’est pas globalement dans la tendance actuelle d’une ligne continue mais ce choix adopté par FBT présente un avantage : il permet, grâce au support proposé en option, de fixer la colonne au mur ou en hauteur pour des installations fixes.

EXPLOITATION

Tous les éléments sont rangés dans le caisson de grave. Ils se transportent donc ensemble, avec un poids loin d’être négligeable (33 kg). L’installation est rapide. Le tube en trois parties se visse sur le sub. La colonne vient se clipser sur une patère métallique. Il est possible de régler l’angle d’inclinaison de la colonne par rapport au sol afin d’obtenir une orientation optimale vers le public. La longueur du tube est également réglable, et donc la hauteur de cette colonne. Un câble Speakon-Speakon connecte la colonne au sub.

Le module amplificateur équipé de quelques réglages et connexions prend place à l’arrière du caisson de grave. Une console de mixage externe est nécessaire si le système est utilisé pour diffuser de la musique live, résultat d’un subtil mélange de plusieurs sources. L’entrée commutable au niveau ligne ou microphone permet, pour un simple discours, une exploitation sans console. Un sélecteur rotatif, cranté, permet de choisir un préréglage d’égalisation parmi huit propositions en fonction de la couleur et du type de son souhaité. Les réglages se nomment Original, pour un son neutre, Live, Vocal, Loudness, DJ, pour une accentuation du bas, et DJ Boost, pour une écoute à faible niveau, Monitor, pour une écoute à 2 m, et Wall. La courbe Wall est à utiliser quand la colonne est fixée sur un mur. Un commutateur intitulé « array » est à actionner en cas d’utilisation de deux subs et de deux têtes. Les deux subs et les deux têtes sont bien sur couplés du même côté et non utilisés en droite/gauche. Le réglage du niveau sonore général se fait par l’intermédiaire d’un potentiomètre rotatif. L’équilibre spectrale, ou plus exactement la dose de grave reproduite par le système, se fait par l’intermédiaire d’un deuxième potentiomètre rotatif, mais en version cranté. L’entrée symétrique au format XLR est doublée d’une sortie Link, symétrique au format XLR.

BILAN

La FBT Vertus CS 1000 est un produit simple d’utilisation. Si la puissance disponible permet de répondre à de nombreuses situations, ce système, en l’absence d’une réelle unité de mixage, ne peut pas répondre de façon autonome aux besoins des musiciens. Ils devront soit utiliser une mixette en leur possession, soit investir dans le modèle de leur rêve (Neve, Studer, Sonosax…). En contrepartie, se rapprochant dans son concept d’une diffusion amplifiée, la Vertus CS 1000 peut facilement être installée par paire dans de petits lieux de diffusion musicale déjà équipés d’une console FOH.