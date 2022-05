Ferrofish A32

Le constructeur allemand renouvelle son convertisseur A32 avec le A32pro, disponible en deux versions, le A32pro et le A32pro Dante. Équipé de convertisseurs 192 kHz ESS Tech et DSP Sharc, le A32pro dispose de 32 entrées et sorties analogiques, un port MADI 64 canaux coax ou optique et un port ADAT 32 canaux. La version Dante offre en plus deux ports Dante 64 canaux. La conversion des signaux est possible dans tous les sens. Un menu permet de contrôler les niveaux des entrées et sorties analogiques, de router les signaux entre eux et de gérer l’écoute sur les deux prises casque. En complément, le logiciel Remotefish permet un contrôle complet de l’appareil. ■