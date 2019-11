FESTIVAL 39 AOÛT

Les amateurs de musique ont profité de l’été jusqu’au dernier moment grâce au Festival jurassien 39 Août, du 30 au 31 août, pour lequel Atomix a fourni 12 HY B-Eye K25, 10 Sharpy Plus et six A.leda K20 Wash de Clay Paky. Guillaume Steck, le concepteur lumière de l’événement, raconte : « Sur un festival de plein air, c’est toujours compliqué de pupitrer en pleine journée. Avec ces luminaires et un bon brouillard, c’est désormais beaucoup plus facile ! » ■