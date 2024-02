Festival Alpaga Bleu

Du 20 au 22 juillet 2023 a eu lieu la première édition du festival musical «Les Alpagas Bleus», un projet né d’une collaboration entre la Ville de Saverne et l’entreprise Produc-Son. Proposant une sélection musicale dédiée à la chanson française, l’événement a adopté une approche familiale et grand public. Pour l’occasion, le Château des Rohan a subi une transformation pour se métamorphoser en une salle de concert à ciel ouvert, avec pas moins de 7800 spectateurs présents pour profiter de la musique. Produc’Son, le prestataire technique, a installé un kit lumière Starway comprenant huit Lusso, 16 Daytona, 12 Modena, quatre Stormlite et huit Barraca.