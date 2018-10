Festival Art Rock de Saint-Brieuc

Présenté au salon ProLight & Sound 2018, le système GSL de d&b prend la route en France grâce à son acquisition par le prestataire breton Eurolive. Et c’est le festival urbain ArtRock à Saint-Brieuc, fin mai dans les Côtes-d’Armor, qui siffle le coup d’envoi de son exploitation officielle. Le tout nouveau line array, fer de lance de la marque, annonce d’importantes ressources, des technologies d’array processing et de directivité contrôlée très avancées, une mise en œuvre facilitée par un design et des accessoires pensés pour les utilisateurs, bref un cahier des charges très prometteur.

UN PEU D’HISTOIRE

Il s’en est passé des choses depuis les premières enceintes assemblées par Jürgen Daubert (« d ») et Rolf Belz (« b »)

dans leur petite entreprise installée dans un garage du sud de l’Allemagne en 1981 ! La société d&b ne cesse alors de grandir, avec des évolutions majeures comme leur premier amplificateur mono à contrôleur intégré en 1997 qui signe leur entrée dans le monde de la technologie de traitement de signal numérique. Depuis, une large gamme de systèmes de diffusion et de contrôleurs amplifiés a été proposée sur le marché, avec le succès mondial que l’on connaît.

Sur le marché des grosses puissances en line array, le système J fait son apparition en 2006, tout comme le fameux retour M4. Parallèlement, d&b se penche sur l’évolution de ses logiciels de simulation Array Calc et de contrôle en réseau R1. Mais alors comment aller encore plus loin ? Il fallait voir plus puissant, mais en contrôlant au maximum la dispersion de l’onde sonore. Les enceintes deux voies actives GSL8 et GSL12 voient ainsi le jour. Le grave est assuré par deux haut-parleurs 14’’ en néodyme faisant face à deux autres HP de 10’’ placés sur les côtés.

La section médium/aigu coaxiale est quant à elle poussée par un pavillon composé d’un moteur 10’’ et de trois moteurs 1,4’’. Le système développe donc une belle énergie tout en étant seulement alimenté par deux canaux d’amplification de D80. Assurant les subs et les infras, le SL-SUB bénéficie de la puissance de ses trois haut-parleurs 21’’ à longue excursion en néodyme. L’ensemble repousse alors les limites atteintes par les systèmes précédents. De quoi mettre l’eau à la bouche pour les potentiels acquéreurs !

Et justement, parlons-en avec Bob Le Louarn, co-fondateur avec Michel Caous et patron de la société Eurolive, heureux propriétaire de ce système flambant neuf.