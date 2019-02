FESTIVAL DE BIARRITZ EN ÉTÉ : UN BILAN TRÈS PROMETTEUR

Durant la première édition de Biarritz en été, trois jours de programmation éclectique ont induit une affluence record dans un site superbe ! Sur cette scène d’exception, Eventlive Group, prestataire son et lumière du festival, a déployé une marée de nouvelles technologies. Une scène totalement visionnaire grâce à une lumière full Starway et Vari-lite, incluant des Servo Pix 10K, StormLite HD, VL6000 et VLZ Profile, et un système son line array de dernière génération JBL VTX-A12, subwoofers VTX-S28 et VTX-G28, front fill VTX-F12 et retours VTX-M20, amplifiés par les VRack de Crown.