FESTIVAL DES JAE

La Journée d’accueil des étudiants (JAE) s’est déroulée en septembre à Amiens. Destinée à accueillir les nouveaux étudiants de la ville au travers d’activités sportives et ludiques ou encore de concerts, cette quatrième édition a proposé un live avec Fakear, Double T et Bagarre, qui a réuni 7 900 personnes. La sonorisation était signée APG, avec 24 UL210 et 10 TB218, installés par LG Son, le prestataire historique de cette action. ■