Festival Dub Camp avec Chauvet Professional

Le festival Dub Camp a été mis en lumière par Ecom-Events. Sur les cinq scènes du festival, deux d’entre elles étaient éclairées via une configuration en playback, et trois autres étaient pilotées avec des régies ChamSys. Le directeur de production, Mathieu Simon, a mené l’équipe de design qui a créé les tableaux lumineux sur les scènes installées dans des chapiteaux. On retrouvait huit Maverick MK2 Wash, de quatre à huit washs COLORado 3 Solo par scène, douze panneaux OnAir IP, et seize panneaux COLORado Q40, ainsi qu’une collection de Rogue R1 FX-B et projecteurs Ovation de Chauvet Professional. ■