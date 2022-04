Festival Rave Rebels avec Robe

Organisé au Palais 12 à Bruxelles, le festival Rave Rebels est porté par une conception lumière de Thomas Boest avec plus de 200 Robe Pointe en chef de file. Les 30 000 spectateurs ont été immergés dans une expérience sonore, lumineuse et vidéo. Placé en hauteur au centre de l’immense salle, une structure de 7 x 7 m a été intégrée à la scénographie pour se déplacer sur 54 m de long au-dessus du public, de la scène jusqu’à la régie principale. En complément, 36 Robe LEDBeam 150s, 20 Robe Tetra2s et quatre BMFL WashBeam de chez Robe Lighting ont été positionnés sur des truss et des systèmes motorisés avec des faisceaux croisés pour des effets de lumière en trois dimensions. ■