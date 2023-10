Festival Séries Mania avec Chauvet Professional

Le festival Séries Mania a accueilli il y a quelques années la première mondiale de la série The Rain. Pour l’édition 2023, les intempéries n’ont toutefois pas entamé le succès de cet événement. Le kit d’éclairage, presque exclusivement composé de projecteurs classés IP65, a été fourni par Public Address/Stagers. Plus de 100 projecteurs Chauvet Professional ont été utilisés, dont 30 onAir IP Panel 1 et huit onAir IP Panel 2 soft LED, ainsi que 36 projecteurs d’ambiance autonomes Well Fit, huit Well Panels, huit découpes Ovation Rêve E-3 IP, huit découpes Ovation E-260WW IP et 12 strobes/washs hybrides motorisés Color Strike M.