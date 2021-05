FESTIVALS, ANNULATIONS EN CASCADE

Pour la seconde année consécutive, malgré leurs efforts et les espoirs des organisateurs, de nombreux festivals ont d’ores et déjà décidé d’annuler leur édition 2021. Ainsi, Art Rock, Main Square, Beauregard, Lollapalooza, les Eurockéennes de Belfort ou encore le Glastonbury Festival ne se tiendront pas. En cause, la crise sanitaire, bien sûr, et l’incertitude qui en résulte pour les lieux culturels, mais aussi les atermoiements du gouvernement. Les préconisations du ministère de la Culture pour maintenir les festivals avec des jauges à 5 000 festivaliers, la présentation d’un test de dépistage et le port du masque n’ont pas convaincu tout le monde. En outre, l’idée d’imposer que les spectateurs soient assis et à distance les uns des autres a été rejetée par la majorité des organisateurs, car ce type de configuration exclut les genres musicaux comme le rock, l’électro, le metal ou le hip-hop. ■