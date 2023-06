Festivals d’été en plein air : un nouvel outil pour prévenir les incendies

Depuis le 1er juin 2023, et pour une durée allant jusqu’au mois d’octobre, pour favoriser la prévision des feux de forêt particulièrement nombreux lors des périodes estivales, avec l’appui du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires,

Météo France publie un bulletin quotidien d’information sur les risques d’incendies. La « météo des forêts » présente ainsi à travers une carte les risques d’incendie département par département, Quatre niveaux de vigilance sont présentés par couleur. Ils tiennent compte de différents paramètres comme la sécheresse de la végétation, la température, la pluie, la force du vent, l’humidité de l’air, etc.

Chacun de ces codes couleur correspond aux niveaux d’alerte employés traditionnellement par Météo France. À savoir, le vert pour risque faible, le jaune pour risque modéré, l’orange pour risque élevé et le rouge pour risque très élevé. Par ailleurs, pour les départements affichant plus de risques que les autres, des messages de prévention seront diffusés. Ces dispositions, précieuses notamment pour les organisateurs de festivals de plein air cet été, ne doivent pas faire oublier les gestes simples et essentiels pour éviter les incendies (ne pas jeter de mégot dans la nature, etc.).