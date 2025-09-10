Un accueil aux ambitions internationales

D’un point de vue diplomatique et économique, le Maroc et la France entretiennent des relations étroites de longue date. Cela vaut pour la prestation technique en spectacle et événementiel, domaines dans lesquels, forts de parc d’équipements aux standards internationaux et du soutien de distributeurs impliqués, les prestataires et techniciens marocains deviennent chaque jour plus autonomes.

Pour mieux comprendre cette évolution, nous avons traversé la Méditerranée pour nous rendre à trois événements : le Gnaoua festival d’Essaouira, la CMW de Casablanca et le Mawazine à Rabat.

Le Mawazine et le Gnaoua font partie des événements gratuits historiques, soutenus par le Roi et les autorités, et participent à la forte dynamique globale de développement du pays. Issu de l’initiative privée d’une société marocaine, la CMW (Casablanca Music Week) est une première édition. L’entrée y est payante. Un schéma économique différent, donc.

En point commun de ces événements, on y retrouve majoritairement des systèmes L-Acoustics. Le reflet d’une dynamique impulsée par l’équipe d’ALV Distribution, responsable depuis moins de deux ans de la distribution de la marque sur les territoires d’Afrique francophone, et en particulier au Maroc en la personne de Nabil Krat, associé d’ALV et lui-même marocain. Il est notre hôte pour ce déplacement.

Nabil Krat, catalyseur de solutions

Alors qu’il était musicien à Casablanca, Nabil fut sollicité par l’un de ses amis, un bassiste travaillant dans une société de production de spectacles, pour réaliser le son des événements. En 2001, Nabil crée une société de prestation. Les activités se développent et son quotidien devient très intense. À l’époque, 90 % du matériel de Nabil est issu de l’offre d’occasion de Didier Baldacchino, avec en cible le niveau des fiches techniques internationales. En 2011, Nabil vend sa société de prestation et s’oriente vers le négoce de matériel d’occasion au Maroc. Et c’est au détour d’un salon Heavent, lors d’un échange entre Nabil et Didier, que naît l’idée d’ALV France. Cette société de vente de matériel d’occasion est créée en 2015. ALV Distribution verra ensuite le jour en 2024, et sera en charge des marques L-Acoustics et GLP sur le territoire de l’Afrique francophone.

Nabil Krat, associé de Didier Baldacchino chez ALV distribution, accompagné de Franck Surena, de L-Acoustics.

SONO Mag : Comment peut-on décrire le marché de la prestation au Maroc ?

Nabil Krat : Historiquement, dès qu’il s’agissait d’événements ambitieux, les directions techniques et les productions étaient françaises, et faisaient appel pour les postes clés à des Français. Peu à peu, il y a eu un transfert de compétences vers les équipes locales et les sociétés marocaines ont commencé à s’équiper de matériel pouvant répondre aux standards internationaux. On voit désormais des prestataires français se fournir au Maroc. Et de plus en plus d’événements sont assurés par des équipes majoritairement locales. Citons l’exemple de l’assemblée annuelle du FMI, un projet colossal qui s’est déroulé à Marrakech fin 2023. C’est un groupe français qui a signé le marché, et il a sollicité des prestataires marocains en sous-traitance. C’est un fonctionnement gagnant-gagnant.

Nous pouvons aussi parler de l’activité événementielle dans la zone subsaharienne, qui fait régulièrement appel à des prestataires marocains, y compris de petites sociétés. Cela s’inscrit dans la volonté du Maroc de développer ses échanges avec le Sud.

Nous avons une bonne implantation avec ALV France pour l’occasion, mais avec ALV distribution, nous ne nous attendions pas à un tel résultat au Maroc, et surtout aussi rapidement. Cela montre que notre modèle fonctionne. Pour les autres marchés africains, nous entretenons déjà des contacts, particulièrement en Algérie, où Didier se rend régulièrement.

Il est intéressant à ce stade de se rapprocher de L-Acoustics pour mieux comprendre ce qui a motivé la marque dans le choix d’ALV distribution. C’est Franck Surena, le directeur des ventes France, Maghreb et Afrique de l’Ouest, qui nous éclaire sur le sujet.