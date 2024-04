La 4e édition de Festiv’Été 2023 à Jarville-la-Malgrange s’est terminée après huit semaines d’animations, de concerts, et de spectacles. Pour donner vie à cette édition, NME International a apporté sa touche en installant huit washes beams Modena, quatre projecteurs automatiques Lusso, et six projecteurs Parkolor 200DW de Starway.