Fête annuelle Music Plus

Chaque année, Music Plus et les filiales de M-group invitent à l’occasion de leur fête annuelle leurs clients, partenaires, fournisseurs et l’ensemble de leurs équipes. Un moment convivial où tout le monde a eu plaisir de se retrouver dans les locaux complètement transformés pour l’occasion autour du thème Les Mille-et-une Nuits. Music Plus y déploie une partie de son matériel et ses dernières innovations avec une mise en œuvre de l’ensemble de son savoir-faire autour du son, de la lumière, de la vidéo, de la structure et des effets spéciaux, de la décoration… Pour cette fête annuelle, le prestataire a installé 184 dalles Starmedia 3.9 et 48 Boxkolor de Starway.