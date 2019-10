Fête des Vignerons 2019

Tous les 20 ans environ, soit cinq fois par siècle ou « une fois par génération », la Fête des Vignerons s’empare de la ville suisse de Vevey pendant un mois, en juillet et en août. Sous cette appellation délicieusement surannée, on imagine un défilé dans les rues et des chars fleuris. C’est en effet bien ainsi que tout a commencé, le 9 août 1797. Il fut alors érigé une estrade sur la place du Marché de la cité, avec des gradins pour y accueillir quelque 2 000 personnes. Douze fêtes, soit 222 ans plus tard, c’est une arène éphémère de 20 000 sièges qui non seulement occupe toute la place du Marché mais emprunte également 3 000 m2 au lac Léman. Avec près de 6 400 interprètes, musiciens et chanteurs (tous bénévoles), un spectacle de deux heures quarante et de nombreuses réjouissances, la cuvée 2019 – l’événement est inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco depuis 2016 –, a mobilisé l’énergie des équipes pendant presque deux années de préparation. Voici l’histoire de cette fantastique aventure.