« Fiers à cheval » avec Chauvet

La compagnie de rue des Quidams propose le spectacle de plein air « Fiers à cheval », où la musique se mêle aux mouvements tourbillonnants et synchronisés d’humains et de grands personnages en structures gonflables éclairées. L’éclairage conçu par Mathieu Simon et installé par Ecom Events était composé de 12 panneaux wash rectangulaires COLORado Panel Q40 positionnés de manière à former une arche d’un demi-cercle d’un côté de la zone de performance. Deux rangées perpendiculaires de lampes à tube LED autoportées Well STX 360 fonctionnant sur batterie se connectaient à cet arc de chaque côté, chaque rangée étant composée de six unités individuelles. Quatre onAir IP Panel 1 ont également été montés sur des trépieds.

Partager : Facebook

Twitter

LinkedIn

Skype

WhatsApp