Filtres FIR pour JBL Control Contractor

Les réglages FIR pour certains haut-parleurs de la série Control Contractor sont disponibles. Ils optimisent à la fois la réponse en fréquence et la réponse en phase avec un degré de précision plus fin que ce qui est généralement possible avec les filtres IIR standard. En outre, ces filtres FIR ont été conçus pour répondre à la nouvelle norme de réglage FIR V6 de JBL Pro. C’est-à-dire l’égalisation pour une réponse en fréquence neutre, la réponse de phase linéarisée améliorée au-dessus de 300 Hz, l’amélioration de la cohérence du signal et le gain adapté pour permettre l’intégration transparente des caissons de basses.