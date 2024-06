Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises du secteur privé comme celles du secteur public, qui recouraient à l’embauche d’alternants, apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation, bénéficiaient d’une aide à l’embauche pouvant aller jusqu’à 6 000 €, pour la première année d’exécution du contrat.

Bien que maintenue pour tous les contrats pour l’année 2024 par décret du 29 décembre 2023, un autre décret en date du 24 avril 2024 supprime cette aide pour les contrats de professionnalisation conclus après le 30 avril 2024.

Ainsi, les conditions de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un alternant en vue de sa préparation à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalant au plus haut niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles (bac + 5), concernent en premier lieu les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

L’embauche d’un salarié de moins de 30 ans, en contrat de professionnalisation cette fois, est possible si le contrat a été conclu entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2024. Il en est de même pour les certificats de qualification professionnelle (CQP) et les contrats de professionnalisation associant des actions de validation des acquis de l’expérience (VAE).

Par ailleurs, les entreprises de 250 salariés ou plus peuvent bénéficier de l’aide si elles respectent également l’une des deux conditions suivantes : atteindre au moins 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans l’effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat, ou atteindre au moins 3 % d’alternants et constater une progression de 10 % d’alternants au titre de l’année suivant celle de conclusion du contrat. Pour bénéficier de l’aide, il suffit que l’entreprise déclare l’embauche d’un apprenti.

Elle sera versée automatiquement par l’Agence de services et de paiement (ASP), chaque mois durant la première année du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, avant le paiement du salaire.