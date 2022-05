Finale de l’Eurovision France avec Calrec

Le 5 mars dernier a eu lieu la finale de la sélection française du concours de l’Eurovision. La Bretagne était à l’honneur avec le groupe Alvan & Ahez et leur chanson « Fulenn » qui a été sélectionnée pour représenter la France à la finale à Turin en Italie, au mois de mai prochain. Les moyens techniques de cette opération étaient assurés par AMP avec le car MS12. Celui-ci est équipé de deux consoles Calrec, d’une Artemis et d’une Apollo. La console Artemis assurait le mix musique avec Jean-Marc Aringoli aux manettes, le mix antenne était géré par Gaël Giraudet et Laurent Moraldi sur la console Apollo. ■