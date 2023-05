Firmware pour les moniteurs et sub HEDD

HEDD (Heinz Electrodynamic Designs) propose une nouvelle version du firmware pour ses moniteurs (type Mk2 et Bass).

Au menu de cette mise à jour : amélioration de la sauvegarde de la mémoire et des réglages de l’enceinte pour une longévité accrue ; mise en œuvre d’une meilleure protection contre la surchauffe ; amélioration de la fonction de limiteur pour l’écrêtage, la distorsion et la protection des haut-parleurs ; optimisation du rapport signal/bruit des modèles trois voies. Pour mettre à jour les moniteurs, téléchargez la dernière version du HEDD Access Tool et suivez les instructions.

https://www.hedd.audio/pages/hedd-type-mk2-bass-access-tool