Tuto : FLICKER OU FLICKER-FREE ?

Qu’il soit nommé papillotement, scintillement ou, comme souvent, par son terme anglais de « flickering », ce phénomène induit l’impression d’une fluctuation de l’éclairement. Imperceptible avec des sources telles que les lampes traditionnelles, et largement atténué par les ballasts électroniques des lampes et tubes à décharge, il revient aujourd’hui pourtant plus que jamais sur le devant de la scène avec les sources à LEDs.