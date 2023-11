Flock Audio : Le Patch VT

Le Patch VT, dernier-né de sa série de baies de brassage analogiques à commande numérique, est désormais disponible. Il est doté de 128 connexions : 64 entrées x 64 sorties. Il comprend également des fonctionnalités étendues qui sont aussi disponibles dans le plus grand modèle Patch XT. Le VT offre aux utilisateurs de Patch d’exploiter le système dans un large éventail d’applications, en studio et en live. Il est équipé aussi de 32 canaux indépendants assignables d’alimentation fantôme 48 V, de 16 connecteurs au format de brochage standard Tascam DB-25/D-SUB sur le panneau arrière et deux entrées et deux sorties TRS/XLR, connexions multiples avec jusqu’à 10 modèles de la série.