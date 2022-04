FLUX:: Session Analyzer s’enrichit

Le logiciel inclut désormais la mesure du loudness avec des modes préconfigurés pour les normes type ITU-1770 et EBU-R128, et pour les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple, YouTube, Apple, Netflix, etc. Il prend aussi en charge les E/S physiques via ASIO et Core Audio, en plus du plug-in SampleGrabber, avec jusqu’à deux canaux (mono/stéréo) et pour des fréquences d’échantillonnage jusqu’à 384 kHz (DXD). Le Session Analyzer v22.01, avec le support du Metering et du Hardware E/S, est une mise à jour gratuite pour tous les propriétaires actuels du Studio Session Analyzer. FLUX:: Analyzer Essential v22.01 est une mise à niveau gratuite pour tous les propriétaires actuels de l’Analyzer Essential. ■