Focal Aria Evo X

Focal révèle Aria Evo X, une ligne d’enceintes pour la maison. Le tweeter TAM à dôme inversé à profil M permet de reproduire les hautes fréquences jusqu’à 30 kHz. La suspension du médium est dotée de la technologie TMD (Tuned Mass Damper), un amortisseur harmonique qui stabilise le comportement de la suspension, réduisant la distorsion. Pour les woofers, le moteur a été revu pour plus d’impact dans le grave.

Les filtres ont désormais de meilleurs composants pour améliorer l’équilibre des enceintes, et la membrane Flax des haut-parleurs de médium et de grave est en fibre de lin français. Les finitions vernies vert profond, noir, et noyer sont proposées, associées à des façades effet cuir.