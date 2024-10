L’enceinte active Diva Utopia est de conception trois voies avec un tweeter en béryllium à profil M, un médium/woofer à membrane W et quatre woofers W en push-push de 6,5″. Adaptée aux salles jusqu’à 80 m², sa puissance totale est de 400 W par enceinte, répartie sur trois amplificateurs de classe AB pour les aigus, médiums et graves. Naim Audio a conçu l’électronique, et grâce à la technologie UWB, la transmission audio est en haute définition, sans perte ni compression, avec une latence imperceptible. Diva Utopia se contrôle via une application, télécommande ou assistant vocal, et est compatible avec AirPlay 2, Google Cast, HDMI eARC, optique et RCA.