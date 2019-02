FOCAL Listen Professional

Le Listen Professional est donc un casque fermé circum-aural. Autrement dit, les écouteurs englobent les oreilles et leurs coussinets s’appuient directement sur le crâne. Ce sont en général les plus confortables à condition que la pression de l’arceau reste modérée. Or Focal met justement en avant le design au profil constant de ce dernier, quel que soit le tour de tête de l’utilisateur. Le dessous de l’arceau est recouvert de silicone, ce qui lui donne à la fois fermeté et moelleux.

De plus, la répartition du poids sur l’ensemble du crâne est homogène, ce qui évite, nous avons pu le constater, les points d’appui très localisés, sources de maux de tête après plusieurs heures de travail. Le Listen Professional (que nous nommerons familièrement Listen Pro) est livré dans une boîte de transport où il trouve sa place en se repliant au côté d’un câble spiralé qui peut atteindre pas moins de 5 m quand on l’étire.

Un connecteur jack 6,35 mm doré se dévisse pour dévoiler un mini-jack 3,5 mm et permettre de se raccorder à tous types d’appareils. En supplément et dans l’autre moitié de la boîte, on trouve un câble droit de 1,4 m avec télécommande et micro, ce qui l’aiguille vers un usage avec smartphone. Les deux câbles se fixent solidement sur l’oreille gauche par un système de baïonnette et une rotation d’un quart de tour similaire à celui du concurrent japonais Audio-Technica : une solution fiable parfaite en usage pro et nomade. Focal recommande d’utiliser de préférence le câble spiralé qui assurerait de meilleures performances. Son diamètre et l’épaisseur de sa gaine de protection sont effectivement supérieurs à celles du modèle court, ce qui laisse présager une qualité un cran au-dessus.