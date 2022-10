Focal Solo6 BE et Sub12

Ses haut-parleurs sont un transducteur propriétaire grave/médium de 16,5 cm à membrane sandwich composite «W». Cette membrane est formée de deux couches de fibre de verre séparées par une de Rohacell, une mousse à cellules fines fermées utilisée dans la construction aéronautique. Le sandwich constitué permet de bonnes performances de légèreté, rigidité et amortissement. Le woofer est chargé par un évent laminaire de grande section. Un tweeter Focal à dôme inversé en béryllium pur complète le système.

Sub12 est un caisson de grave actif. Il utilise un subwoofer Focal 33 cm à membrane «W» et également chargé par un évent laminaire de grande section. Il peut être utilisé en complément de grave ou d’infra pour des installations stéréo + sub (2.1) ou en canal LFE (Low Frequency Effect) pour un système multicanal (5.1, 7.1, 5.4.1…) via une entrée spécifique à votre système numérique.

Nous allons tester trois configurations. D’une part une paire de Solo6 utilisée en stéréo sans renfort de grave, ensuite un système 2.1 avec le filtre crossover interne du Sub12 et enfin une configuration 3.1 ouvrant le champ à tous les setups en multicanal imaginables.

Conditions d’utilisation

La série ST6 a été conçue pour les écoutes de proximité. Le fabricant préconise une distance comprise entre 1 et 3 m entre l’auditeur et les enceintes. La bonne hauteur et orientation sont obtenues lorsque l’axe des tweeters est dirigé vers les oreilles. Si c’est opportun, on peut pivoter les Solo6 en plaçant les tweeters en bas. Il est aussi possible de coucher les enceintes.

Rappelons que la disposition « standard » d’un système d’écoute stéréo doit s’inscrire dans un triangle équilatéral dont deux des sommets sont occupés par les enceintes et le troisième la tête de l’auditeur (fig. 1).