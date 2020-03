Focal Trio11 Be

Le premier objectif de Focal avec cette Trio11 Be était de proposer une écoute à distance moyenne dans des volumes de salle plus important tout en restant compatible avec une écoute en champ proche. L’idée était de pouvoir délivrer un niveau acoustique élevé (118 dB SPL @1m) avec la puissance d’amplification nécessaire, sans souffrir de la présence de bruit de fond (souffle) à proximité.

Pour cela, Focal a utilisé pour les voix graves et médiums des amplificateurs de sa conception en classe G de technologie Bash, qui combine la qualité audio de la traditionnelle classe AB (classe A, très faible distorsion pour les bas niveaux, classe B, à meilleur rendement pour les hauts niveaux) et l’amplification dite de classe D. Cette dernière délivre des puissances très élevées, avec une consommation d’énergie réduite et un dégagement de chaleur minime. Dans ses premières implantations, elle n’offrait toutefois pas la musicalité et le naturel que les oreilles les plus exigeantes demandent. Focal a donc opté pour une électronique à composants discrets, plus complexe à développer mais qui, d’après le fabricant, permet de mieux optimiser les critères essentiels, soit le bruit, la bande passante, la distorsion et la puissance. Ce qui est certain, c’est que l’absence de bruit de fond est spectaculaire. Même à quelques centimètres du tweeter (position absurde en soit), pas le moindre souffle n’est perceptible ! Et pourtant, la Trio11 Be annonce 300, 150 et 100 W de puissance pour les amplis de grave, médium et aigu, ce dernier fonctionnant en classe AB.