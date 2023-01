FOCAL Utopia 2022

’Utopia 2022 est un casque dynamique ouvert circum-aural de 490 g dont la qualité de fabrication et de présentation représente bien une certaine excellence à la française. Une impressionnante boîte recouverte de cuir synthétique renferme la valisette de transport ergonomique et compacte qui contient le casque ainsi que le câble « classique » asymétrique de 1,5 m avec jack 3,5 mm et adaptateur 6,35 mm. Une autre boîte finition cuir abrite le mode d’emploi et un câble symétrique de 3 m XLR quatre points.

Cette connectique tend à se généraliser sur le marché de la hi-fi haut de gamme depuis plusieurs années et Focal conseille d’associer l’Utopia 2022 à l’ampli casque/convertisseur numérique anglais Naim Uniti Atom Headphone Edition qui en est équipé. Les deux marques font partie du VerVent Audio Group créé en 2014 à Saint-Etienne pour les rassembler. La complémentarité entre un expert des haut-parleurs et un spécialiste des électroniques grand public de qualité est évidente. Autant dire tout de suite que de la même manière qu’en liaison ligne, l’utilisation d’un câble symétrique apporte plus de transparence, d’absence de pertes et dans ce cas précis, une meilleure séparation des canaux.

Cette approche est encore rare en milieu pro pour l’utilisation des casques et il est fort dommage que Focal n’ait pas inclus de câble asymétrique de 3 m ou 3,5 m à la place du modèle court que l’on imagine adapté à un usage nomade. Or qui va utiliser un casque ouvert et aussi coûteux que l’Utopia en extérieur ? Espérons qu’un tel câble sera disponible très vite !

Le casque en lui-même impressionne par sa qualité de construction, d’assemblage et le choix de ses matériaux. L’arceau et les oreillettes en mousse perforée à mémoire de forme sont recouverts de cuir véritable. Pour ces dernières, ce choix n’a pas été dicté seulement par une volonté de présentation luxueuse, comme l’explique Mégane Montabonel, responsable des produits casques chez Focal : « De manière générale, les coussinets ont une influence assez importante sur le son. Nous avons constaté que les coussinets en cuir permettent d’avoir un niveau de grave un peu plus important que ceux en microfibre. Le choix du matériau fait donc partie intégrante du “tuning”, de même que la petite couche de tissu que l’on retrouve à l’intérieur des coussinets. »

Le « yoke », mot anglais couramment utilisé (littéralement le « joug » qui relie les chevaux ou les bœufs à la charrue), est la pièce qui raccorde les oreillettes entre elles et permet d’adapter la largeur aux différents tours de tête. Sur l’Utopia 2022 il est en fibre de carbone pour limiter le poids total du casque, pénalisé par l’aimant assez lourd nécessaire à l’obtention de performances exceptionnelles, notamment en ce qui concerne la dynamique. Sur l’ancienne version il s’agissait de carbone tressé, mais dorénavant, du carbone forgé à partir de carbone recyclé est employé. De fait, chaque yoke a un aspect unique original.