Les 1er et 2 avril, Focal Professional a organisé deux soirées à Paris pour présenter les Utopia Main 112 et 212, enceintes haut de gamme. La première s’est déroulée au Backstage, dans une ambiance conviviale, où Sylvain Gondinet et Vincent Lefèvre ont détaillé les innovations et la conception de ces modèles. Le lendemain, des écoutes sur rendez-vous ont eu lieu au studio Question de Son, doté d’une acoustique signée Michel Deluc. Ces enceintes, loin des « grosses écoutes » tapageuses, ont démontré leur précision et leur pertinence sur le marché des écoutes principales haut de gamme, rivalisant désormais avec les acteurs établis du secteur.