Le Focus Solo Zoom HO est un projecteur compact et puissant, équipé d’une LED RVBL (ou RVBA) de 40 W et d’un zoom manuel de 5,5 à 52°. Il dispose d’accessoires optiques dédiés, incluant un module découpe aimanté à quatre couteaux et un porte-filtre aimanté pour insérer des filtres ou des gobos afin de projeter des ombres et des textures floutées. Son IP66 et son traitement anticorrosion lui permettent une intégration en extérieur dans tous types d’environnements. En finition noire, blanche ou argent, il destiné à des applications telles que les jardins, terrasses, façades, parcs d’attraction ou autres installations extérieures pérennes. Conçu et fabriqué en Italie chez DTS, il est garanti cinq ans.