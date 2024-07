À l’automne, le son est à l’honneur au CFPTS, avec 11 formations qui vont des fondamentaux aux cursus métier. En septembre, gros plan sur les outils, logiciels et applications avec la programmation de six sessions : Mesure et alignement prédictif silencieux et monitoring live Crosslite+ (2 septembre), In Ear Monitor, technologie et mixage (9 septembre), Sonorisation spatialisée et création immersive avec Holophonix (16 septembre), Exploitation des liaisons hf (30 septembre), Configurer et exploiter les consoles numériques (16 septembre), Installation et réglages des systèmes de sonorisation (23 septembre), Découvrez le secteur son sur le site : www.cfpts.com/secteurs/son