FOCUSRITE FAIT L’ACQUISITION DE SEQUENTIAL

Focusrite Group a acquis le fabricant américain de synthétiseurs Sequential. Le groupe ajoutera la vénérable gamme d’instruments à son portefeuille, qui comprend les marques Focusrite, Focusrite Pro, Martin Audio, Optimal Audio, Adam Audio, Novation et Ampify. Sequential a joué un rôle moteur dans la popularité grandissante des synthétiseurs analogiques au cours de la dernière décennie. Ses instruments, qui incluent le synthétiseur polyphonique Prophet 5 Rev4, le monosynthèse hybride Pro 3 et le clavier Prophet X Samples + Synthesis sont connus pour leur polyvalence, leur facilité d’utilisation et l’excellence de leur son. ■