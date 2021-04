FOHHN AUDIO ABX-6 DANTE

Ce convertisseur est équipé de deux ports SFP pour émetteur-récepteur à fibre optique 1000 Base-X Dante (primaire et secondaire), de deux connexions Ethernet 1000 Base-T Dante (primaire et secondaire également) avec Module Dante Brooklyn II intégré. Le contrôle Fohhn Audio Soft est transmis par Ethernet. Le ABX-6 Dante possède deux sorties AES/EBU et deux Fohhn Airea. Ainsi, l’ABX-6 permet une connexion pratique aux systèmes Focus Venue, Focus Modular, série DLI et aux amplificateurs Fohhn Audio sur de longues distances. Le support de rackage est inclus. ■