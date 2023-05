FOHHN chez Audiopole

De gauche à droite : Samuel Hartmann (développement Fohhn Designer), Uli Haug (directeur des ventes et du marketing Fohhn), Daniel Borreau (Audiopole), Sébastien Déhé (Audiopole), Jochen Schwarz (C.E.O. Fohhn).

Du changement dans la continuité

En reprenant la société Rock-Audio Distribution, le groupe CSI audiovisuel ajoute deux marques à ses catalogues : Pequod Acoustics, enceintes au design très original fabriquées en Italie, rejoint le catalogue Arbiter et Fohhn le catalogue Audiopole, dont Daniel Borreau continuera à assurer le développement commercial en France. Le 7 avril, une délégation avait fait un aller-retour express Nürtingen – Montévrain, pour rencontrer les équipes d’Audiopole et nous faire part de la nouvelle.

C’est la passion pour la musique rock qui, en 1993, a poussé deux jeunes entrepreneurs allemands (Uli Haug et Jochen Schwarz) à fabriquer des petits systèmes de sonorisation à destination des musiciens. Ils furent les premiers à sortir une sono portative sur batterie, puis des systèmes satellites pour petites sonorisations et orchestres. Depuis lors, Fohhn développera avec succès de nombreux produits, couvrant tous les domaines d’application : l’installation fixe ou itinérante, les discothèques, salles d’entreprises, universités, parlements, et aussi gros systèmes de sonorisation, intégrant leurs propres processeurs pour une utilisation plug & play, car vers 2001, Fohhn fut aussi l’un des premiers fabricants à se lancer dans la fabrication de matériel numérique avec un contrôle total du traitement de signal et des connexions réseau.

Verts avant l’heure

Bien avant la prise de conscience écologique incitant les fabricants à s’entourer de partenaires locaux plutôt que de faire venir les composants depuis l’autre bout de la planète, Fohhn est fier de préciser que 75 % de ses fournisseurs sont basés dans un rayon de 300 km autour de l’usine de Nürtingen, dans la région de Stuttgart, et que tout le matériel et la fabrication viennent d’Allemagne. Précisons que Stuttgart est aussi le fief des constructeurs automobile, avec lesquels Fohhn partage des ressources (pièces métalliques, composants électroniques).

Rock-Audio

Daniel Borreau vient lui aussi de la planète rock, époque Régiscène. Il a démarré Rock-Audio Distribution après avoir travaillé comme directeur technique pour le prestataire Silence! À la recherche de petits systèmes pour la sonorisation des plateaux TV (l’activité principale de Silence!), et grâce à Ludo Sardnal et Laurent Angrand, il découvre Fohhn et, atteignant la cinquantaine, il se lance dans la distribution, faisant son apprentissage des nouvelles technologies sur le terrain, et selon les propres mots de Uli Haug et Jochen Schwarz, deviendra le meilleur ambassadeur de Fohhn en France pendant près de 15 ans.

Route 66

C’est la route mythique qui relie Chicago à Santa Monica, mais c’est maintenant l’âge de Daniel, toujours passionné par son métier, mais dont l’envie de ne plus faire cavalier seul commençait à se faire sentir. Alors, à l’occasion de l’ISE de 2020, s’engagèrent des discussions avec Arnaud Leschemelle, dirigeant de CSI, qui aboutiront trois ans plus tard à l’accord signé le 7 avril. Daniel va continuer à œuvrer au développement de Fohhn au sein d’une équipe élargie. Il sera entouré des forces de vente d’Audiopole, chapeautées par Nicolas Chevalier, pour l’aider dans sa mission au quotidien. Nous ne tarderons pas à vous faire découvrir les nouveautés concoctées dans les fourneaux de Nürtingen, et adressons tous nos vœux de réussite à ce partenariat.