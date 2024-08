À Lyon, le restaurant-bar club Le Passage est un lieu historique et emblématique installé sur deux niveaux. À l’occasion d’une remise à neuf, Eurosono a choisi une solution 100 % Fohhn sur l’ensemble de l’établissement. L’installation se traduit par un caisson AS06, plusieurs AT05, neuf LX60 et cinq AS22, six LX100, deux AT-07, quatre AT061, et sept MA-4.600.