Le son immersif est possible avec Fohhn, pour réaliser des univers sonores tridimensionnels et des projets multicanal complexes. Outre les systèmes Fohhn, cette solution comprend un processeur doté d’un logiciel intuitif. Il est possible d’utiliser différents formats d’entrée et de sortie, binaural au casque, 5.1, Dolby Atmos, IMAX 3D et jusqu’au fulldome avec 128 canaux.