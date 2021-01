FOHHN MEDIA SCALE

Les enceintes deux voies compactes avec restitution étendue dans les graves Scale-1 et Scale-2 possèdent un ou deux haut-parleurs 4”, un tweeter 0,75” et un Fohhn Sub Extension intégré. Leur réponse en fréquences s’étend de 44 à 20 000 Hz pour une couverture de 140 x 90° (H x V) et de 140 x 60° pour la Scale-2. En aluminium et finition peinture thermolaquée, elles fonctionnent avec l’amplificateur Fohhn MA-4.100, doté d’une bibliothèque de présets d’enceintes et de réglages accessibles via un logiciel, avec options de liaison et systèmes de contrôle médias et réseaux. Il intègre quatre canaux d’une puissance crête de 100 W, une matrice 4 x 4 pourvue de DSP, en entrée et en sortie. Disponible en analogique, avec quatre entrées ligne/micro, ou numérique, avec entrées Dante. ■