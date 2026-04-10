Une enceinte colonne large bande, amplifiée, alimentée via PoE+

Fohhn décline sa série d’enceintes colonnes compactes Media Scale en deux modèles, la Scale-2 et la Scale-1 PoE+. Ces éléments point source au design élégant ont l’avantage d’être discrets et intégrables facilement en tous lieux où la sonorisation de proximité est nécessaire.

La Scale-1 PoE+, pourvue d’un module Dante, embarque DSP et amplification classe D propriétaire Fohhn (Pure Path Digital PWM).

Présentation

Le kit faisant l’objet du test se compose d’une paire d’enceintes Media Scale-1 PoE+, à filtrage actif et bi-amplification intégrés propriétaires.

Fohhn propose ici une enceinte destinée à des lieux tels que salle de conférence, bars, lieux de culte, musées, et peut être également déployée comme système de diffusion distribuée de courte portée.

Selon le constructeur, placée dans un demi-espace anéchoïque avec preset Fohhn « 1 Scale-1 PoE » chargé, la réponse en fréquences de l’enceinte s’étend de 44 Hz à 20 kHz, avec une tolérance à -10 dB.

L’étendue revendiquée en basse fréquences paraît étonnante au regard de la taille de l’objet.

Cependant, à la mesure, il ressort qu’une inflexion à -3 dB est située aux alentours de 55 Hz, et qu’à 48 Hz, les -10 dB sont atteints.

Bien que la campagne de mesures ait été réalisée dans un environnement non anéchoïque, à 4 Hz près, elle confirme les valeurs annoncées.

Concernant la transition entre les voies HF et LF, Fohhn propose un système électroacoustique qui présente une phase linéaire, sans pouvoir toutefois l’affirmer avec certitude, puisqu’il est impossible d’accéder aux canaux d’amplification discrets.

Cette caractéristique est un atout déterminant pour l’amélioration de la restitution des transitoires, notamment dans la partie « intelligibilité » du système.

Dans le cas d’une installation en multidiffusion dite immersive, cette particularité garantit la relation de phase entre les éléments discrets qui composent le système, sans risque d’altérer le timbre des sources sonores qui se déplacent d’une enceinte à l’autre.

Équipée d’un connecteur RJ45 femelle, la Scale-1 PoE+ dispose d’un module Dante non redondant. Il n’y a pas d’autres formats audio proposés tels que AES3 ou analogique pour bénéficier d’un secours d’acheminement du signal.

Ergonomie et mécanique

Les 2,7 kg de la Scale-1 PoE+ rendent sa manipulation extrêmement facile.

Elle présente une forme typique d’enceinte colonne, dont le facteur de forme lui confère une capacité à s’intégrer à tout environnement, et notamment là où la discrétion est un critère important du cahier des charges.